Kongrenin yapıldığı salonu AK Parti Çorum Teşkilatı’nın dahi dolduramadığını savunan Erkan Yıldız, bu durumun iktidarın Çorum’da son demlerini yaşadığının göstergesi olduğu yorumunda bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, siyasi iktidarın temsilcilerinin bugüne kadar laga-luga ile Çorumluları kandırdığını öne sürerek, “Hızlı Tren ihalesi yapıldı ama ne zaman başlanacağı ve ne zaman biteceği konusunda kimsenin en ufak bir bilgisi yok. Havaalanı deseniz sizlere ömür, gündemlerinde dahi yok. Abileri de son çare olarak İmralı adasından gelecek haberleri beklemektedirler” diye konuştu.

Çorum’a söz verilen acemi birliği ve polis okulunun adının dahi artık AK Partililer tarafından anılmadığını bildiren Yıldız, “Kırkdilim tünelleri kaç yıl oldu bitirilemedi. Osmancık yolu, İskilip-Tosya yolu da bir meçhule doğru yol almaktadır” ifadelerine yer verdi.

ÇORUMLULAR AKP’YE SIRT ÇEVİRDİ

Erkan Yıldız, hafta sonu Atatürk Spor Salonu’nda yapılan AK Parti Merkez İlçe Kongresi’ni örnek gösteren “ Yıldız, şöyle devam etti: “Artık Çorumlular AK Parti’ye hiçbir şekilde rağbet etmemektedir. AK Partililer 1.200 kişilik salonu dolduramamanın çaresizliğini yaşamışlardır. Kendi partilileri dahi artık partisine güvenemez hale gelmiştir. Partililerini toplayamadıkları gibi kendi delegelerine dahi söz geçiremez duruma gelmişlerdir. Çorumlular bunların yalanından, dolanından usanmıştır artık” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ