Laçin Çamlıca Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Rana Bayat, Düzce'de yapılan Okullararası Gençler Boks Türkiye Şampiyonası'nda +81 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyona sonrası ilçeye gelen genç sporcuya hem arkadaşları, hem de yakın çevresi yoğun ilgi gösterdi. Bayat'ı önceki gün Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım makamında misafir etti. Yıldırım, genç sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Editör: RIFAT KARA