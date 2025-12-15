Çorum Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bodrum katında yaşanan telefon çekmeme sorunu vatandaşların tepkisine neden oldu. Gazetemizin ihbar hattına ulaşan çok sayıda hasta ve hasta yakını, hastanenin bodrum katında Vodafone, Türkcell ve Türk Telekom hatlarının hiçbirinin sağlıklı şekilde çekmediğini dile getirdi.

Özellikle acil durumlarda iletişimin hayati önem taşıdığı bir sağlık kuruluşunda bu sorunun yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, “Yıl olmuş 2025, hâlâ bir devlet hastanesinde telefonla konuşamıyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.

Hastane içerisinde özellikle bodrum katta bulunan servis alanlarında yaşanan iletişim sorununun hem hasta yakınlarını hem de sağlık çalışanlarını zor durumda bıraktığı ifade edildi. Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce operatör firmalarla gerekli görüşmeleri yaparak soruna kalıcı çözüm üretmesini istedi.