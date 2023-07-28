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Oğuzlar Belediyesi, 2019'dan bu yana, ilçede güvenliği tehdit eden metruk yapıların yıkılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AA muhabirine, yıkım çalışmalarının Çarşı Mahallesi'nde devam ettiğini söyledi.

İlçedeki birçok metruk evi yıktıklarını belirten Yıldırım, "Yıkılma tehlikesi olan metruk evlerin yıkımını gerçekleştirerek ilçe halkımız için güvenilir alanlar oluşturup, ilçemizin dönüşümüne devam ediyoruz. Yıkım sonrasında çıkan odunları da ihtiyaç sahiplerine vererek sosyal belediyecilik hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.