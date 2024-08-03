Toplantı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Hasan Basri İnan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Birlik Müdür V. Kübra Güçyetmez kırca ve birlik personelleri katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Birlik Başkanı Yılmaz Doruk’un açılış konuşmasının ardından Encümen toplantısında YHKB 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayına ait aylık cetvel tetkiki ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin çalışmaları hakkında Birlik Müdür V. Kübra Güçyetmez Kırca tarafından ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

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