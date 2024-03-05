Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, torpille işe girme dönemini sonlandıracaklarını söyledi.

Ata Caddesi'nde vatandaşlarla görüşen Cıdık, 22 yıllık AKP iktidarında, adam kayırmacılık ve liyakatsizliğin ayyuka çıktığına dikkat çekerek, "Torpil yüzünden iş bulamama devri, Millî Görüş belediyeciliğinde tarih olacak. İşe alımlarda, yetkinlik ve liyakat dışında hiçbir kriteri dikkate almayacağız. Bütün hemşehrilerimiz bu konuda müsterih olsunlar." ifadelerini kullandı.