Tahmini Okuma Süresi: dakika

“KAZA OLSA BAKACAK DOKTOR YOK”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum merkez ve ilçelerindeki uzman doktor yetersizliğini eleştirirken, “Bir değil, iki değil, en azından dört uzman doktor olmalı ki biri izne gittiğinde diğerleri kalabilsin.

‘Sağlıkta çağ atladık’ diyen Sağlık Bakanına sesleniyorum. Çorum’un 2021 yılından bu yana söz verilmesine rağmen Devlet Hastanesi yok. Çorum’da şu anda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi var. Bir vatandaşımız kaza geçirse hastanede göğüs cerrahı olmadığı için saatlerce sedyede beklemek zorunda kalacak. Belki de yaşamını yitirecek. Ki 2 yıl önce benzer bir durum yaşanmıştı” dedi.

“Sağlık’ta devrim yaptık diyen Sağlık Bakanı ve AKP iktidarına sesleniyorum” diyen Tahtasız, şöyle devam etti:

“Sadece göğüs cerrahı uzmanı değil birçok branştaki uzman doktorlarımız da yetersiz. İlçelerdeki devlet hastanelerinde uzman doktor yok. İlimize acilen uzman doktorlar atanmalı. Eğitim ve Araştırma hastanesindeki uzman doktor sayısı da artırılmalı. Hastanemizde bir değil, iki değil gerekirse dört göğüs cerrahı uzmanı görev yapmalı ki biri izin yaptığında diğerleri hastanede görevlerine devam edebilsin. Plastik cerrahımız da tek kişi. O da izne ayrıldığında plastik cerrahımız da kalmıyor. Özellikle ilçelerimizin hiç birinde doğru düzgün uzman doktor yok. Çorum merkez ve ilçelerindeki uzman doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanı’na soru önergesi de verdim ama yanıt da yok. Sağlık Bakanına ve AKP milletvekillerine sesleniyorum. Çorum’u üvey olmaktan kurtarın. Hastanelerimizin sorunlarına el atın. Uzman doktor eksiklerini tamamlayın.”

“DOKTOR YOK, KLİMALAR ÇALIŞMIYOR”

Erol Olçok Hastanesi’nde uzman doktor eksikliğinin yanında bu sıcak yaz günlerinde klimaların da çalışmadığını aktaran CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Klimalar yetersiz kaldığı için hastalar sıcaklıkla da boğuşuyor. Yine bir yıl önce ilimize inme merkezi sözü verildi. Halen yapılmadı. Beyne veya akciğere pıhtı attığında en geç 6 saat içerisinde anjiyo yapılmalı. Ama ilgili merkez olmadığı için o da yapılamıyor” diye konuştu.

HASTALAR SICAKTAN İSYAN EDİYOR

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan Adem Gündüz isimli vatandaş da klimaların çalışmadığından şikayet ederek, “Üç gündür hastanede çile çekiyorum. Ayaklarımdan ameliyat oldum. Hastanede klimalar çalışmadığı için aşırı bunalıyoruz ve terliyoruz. Vücuttaki terler ameliyat bölgesine sızıyor ve adeta tuz gibi yakıyor. Klimalar çalışmıyor. Camlar açılmıyor. Oksijensiz kalıyoruz. Çorum’a yakışmayan bir durum. Bu hastaneye yakışmayan bir durum” dedi.