Uğur Saatçi tarafından yazılan ve Ayşe Pınar Aras’ın yönettiği tek perde 90 dakikalık “Yeşilçam” isimli oyun geçtiğimiz Cuma akşamı ve Cumartesi günü üç kez tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunda Ahmet Buğrahan Yanık, Oğuzhan Vartolioğlu, Fırat Üste, Ömer Menteşe, Tufan Emre Ünal, Gözde Yıldız Muratoğlu, Yılmaz Karakuzu, Yelda Püsküllü, Elif Ayça Aksu, Onur Emre Teber, Naim Hikmet Aksu, Elif Siren ve Yusuf Can Gür’un rol alırken, Keman’da Yunus Deryalı, Piyano & Elektro Saz’da Ahmet Kerem Bayarslan, Kanun’da Ahmet Erdoğan, Klasik Gitar’da Tuncay Aras ve Perküsyon’da ise Erol Murathan Tanyıldız müzisyen olarak görev aldı.

Editör: HABER MERKEZİ