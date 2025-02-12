Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bir asrı aşkın süredir bağımsızlık seferberliği ruhuyla, bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı farkındalık yaratmaya ve toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmeye devam ediyor.

Bu yıl da 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara kullanımının birçok açıdan zararlarına dikkat çeken Yeşilay, sigara kullanıcılarına, “Bir gün değil, bugün bırak” mesajı ile seslendi.

HER YIL 8 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor ve her yıl 8 milyondan fazla insan, sigara kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de de sigara başta solunum yolu hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser olmak üzere birçok sağlık probleminin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Bu soruna karşı farkındalık yaratmak ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla her yıl “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlanıyor.

“BIRAKABİLİRSİN”

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz psikolojik destek alabiliyor. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde verilen profesyonel destek sayesinde, sigarayı bırakma sürecinde kişilere yol gösteriliyor. Ayrıca, Yeşilay’ın “Bırakabilirsin” mobil uygulaması, sigara bırakma sürecinde kullanıcılarına rehberlik ediyor.

2024 yılı itibarıyla 231 bin 300 kişi, "Bırakabilirsin" uygulamasını indirerek sigarayı bırakmak için önemli bir adım attı.

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN

Yeşilay, sigara bırakma sürecindeki her adımın, sağlıklı bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Sigara kullanımının bireysel ve çevresel zararları göz önüne alındığında, bu bağımlılıktan kurtulmak sadece kişisel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal bir fayda sağlıyor.

ELEKTRONİK SİGARA DA AYNI DERECEDE TEHLİKELİ

Sigaraya alternatif olarak pazarlanmaya çalışılan elektronik sigaranın içeriğindeki bazı kimyasallar en az sigaradakiler kadar zararlı. Elektronik sigara, nikotin nedeniyle damar sertliğine yol açarak ve kriz oluşumunu kolaylaştırarak kalp hastalığı riskini yükseltiyor. Uzmanlar, elektronik sigarayı ilaç firmalarının değil sigara firmalarının ürettiğini belirterek, "Elektronik sigarayla birlikte nikotin bağımlılığı yeniden arttı. Elektronik sigara nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca bağımlılık yapıcı bir ürün." diyor.