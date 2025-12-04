Yeşilay Çorum Şubesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Laçin İlkokulu ve Ortaokulunda etkinlik yapıldı.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Laçin Gençlik Merkezi iş birliğinde, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, empati duygusunu geliştirmek ve toplumda duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, engelliliğe yönelik bakış açısının sevgi ve anlayışla değişebileceğini ifade etti.

Muhabir: AA AJANS