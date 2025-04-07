Yeşilay Çorum Şubesi, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Yeşilay Çorum Şubesinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, üzerinde Yeşilay logosunun bulunduğu, Anadolu Ajansının hizmet vermeye başladığı binanın görseline yer verildi.

Anadolu Ajansı ve Yeşilayı, "105 yıldır bağımsızlık peşinde, milletin hizmetinde iki kardeş" olarak tanımlayan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Habercilikte sınırları aşan başarılarıyla ülkemizin gururu olan Anadolu Ajansının 105. yılını kutlarız. Bağımsız bir gelecek ve sağlıklı nesiller adına 105 yıldır verdiğimiz mücadelede ilk günden beri ortak bir yol yürüdüğümüz Anadolu Ajansımıza insanımız ve insanlık için omuz omuza hizmet edeceğimiz nice yıllar diliyoruz."