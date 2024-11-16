Milli arada olan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 12 haftalık periyotta 14 gol atıp, 12 gol yerken, en çok golü Türk oyuncular attı. Çorum temsilcisi, yerli oyuncuların gol attığı maçlarda daha çok puan topladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 19 puan toplarken, milli araya 7.sırada girip play-off potasındaki yerini aldı. Bu maçlarda 14 gol atan Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise 12 gol gördü.

YERLİLER 8, YABANCILAR 6 GOL ATTI

Ahlatcı Çorum FK’nın attığı 14 golde 10 farklı futbolcunun imzası bulunuyor. Bu oyuncuların 5’i Türk, 5’i ise yabancı. Türk futbolcular, 14 golün 8’ini kaydederken, Eren Karadağ, Ferhat Yazgan ve Suat Kaya 2’şer, Ahmethan Köse ve Kadir Seven ise 1’er gol attılar.

Yabancı uyruklu futbolcular ise rakip fileleri 6 kez havalandırdılar. Thomas 2 golle en golcü yabancı oyuncu olurken, Loick Landre, Durel Avounou, Geraldo ve Zorgo Toure 1’er gol kaydettiler.

YERLİ OYUNCULARIN GOLLERİYLE 9 PUAN

Ahlatcı Çorum FK; Ümraniyespor, Bandırmaspor, Kocaelispor, Iğdır FK ve Boluspor maçlarında gol atamazken, diğer 10 maçın 2’isinde sadece yabancı oyuncular, 3’ünde sadece Türk oyuncular, 2’sinde ise hem Türk, hem yabancı oyuncular attı.

Kırmızı-siyahlı takım, sadece Türk oyuncuların gol attığı maçların 3’ünü de kazanıp 9 puan topladı. Ahlatcı Çorum FK bu karşılaşmalarda Adanaspor’u Eren Karadağ ve Ferhat Yazgan’ın golleriyle 2-0, Gençlerbirliği’ni Suat Kaya’nın golüyle 1-0, Pendikspor maçını ise Kadir Seven’in golüyle 1-0 yendi.

YABANCILARIN GOLLERİYLE 2 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, sadece yabancı oyuncuların gol attığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Thomas Verheydt ve Geraldo’nun gol attığı maçta Fatih Karagümrük’le 2-2, Loick Landre’nin gol attığı maçta ise Sakaryaspor’la 1-1 berabere kaldı.

KARMA GOLLERLE 6 PUAN

Hem yerli hem yabancı oyuncuların gol attığı 2 maçı da Ahlatcı Çorum FK kazandı. Kırmızı-siyahlılar, Thomas Verheydt, Ferhat Yazgan, Durel Avounou ve Ahmethan Köse’nin gol attığı maçta Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 4-0, Suat Kaya, Eren Karadağ ve Zargo Toure’nin gol attığı maçta da yine deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yendi.