Kastamonu’da düzenlenen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Biz hemşehrilerimizden şunu istirham ediyoruz; duydukları, gördükleri, bildikleri, organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili, hapis yakalamayla ilgili, aradığımız ve bir an önce cezaevine gitmesi gerekenlerle ilgili bir bilgisi varsa lütfen arasın, hiç ismini vermesine gerek yok. O bizde emanettir” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak amacı ile Kastamonu’yu ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ilk olarak başkanlığında gerçekleşen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı”na katıldı. Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen toplantının ardından Bakan Ali Yerlikaya, basın açıklamasında bulundu. Kastamonu’da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve işlenen suçlarla ilgili verileri paylaştı. Türkiye genelinde suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ile ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ali Yerlikaya, vatandaşlardan da duydukları, gördükleri suçlularla ilgili ihbarcı olmasını istedi.



"İçişleri Bakanlığı olarak bizim suç olaylarını düşürmek birinci görevimiz"

Kastamonu'daki asayiş olaylarıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, "Kastamonu'da 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında kişilere karşı işlenen 10 önemli suça baktığımızda, geçen yılla kıyasladığımızda 9,3 oranında düşüş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu 10 önemli suçun aydınlatılma oranını da yüzde 99.1'e yükselttiğimizi gördük. İçişleri Bakanlığı olarak bizim suç olaylarını düşürmek birinci görevimiz. Eğer bir suç işlemişse bunu aydınlatıp, adalete teslim etmek de diğer önemli görevimiz” dedi.



'Suçlarda ciddi düşüş var'

Mal varlığına karşı işlenen suçlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, otodan hırsızlık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45, yağma olaylarında yüzde 73, evden hırsızlıkta yüzde 45, oranında düşüş olduğunu kaydetti. Kastamonu’da aranan 653 kişinin cezaevine gönderildiğini kaydeden Yerlikaya, “Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenimiz hapis yakalaması bulunan 653kişiyi yakalayıp adalete teslim etti. Kastamonu'nun hapis yakalamada Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarısı var” diye konuştu.



"Bunlarla ilgili meydan okuyoruz"

Terörle mücadele ve organize suçla mücadele ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, “FETÖ'yle ilgili yapılan 26 operasyon var. 26 gözaltında 26 kontrol olduğunu görüyoruz. DEAŞ ile ilgili 3 operasyon yapılmış, 8 gözaltı var. 1 tutuklu ve 7 adli kontrol olduğunu da buradan ifade etmek istiyoruz. Organize suç örgütleriyle ilgili arkadaşlarımız 36 operasyon gerçekleştirmişler, 37 tutuklu, 27 adli kontrol yapılmış ve 2 organize suç örgütü çökertilmiş, adalete teslim edilmiş. Toplamda 26.3 milyonluk mal varlığına el konulmuş. Tabii burada biz şunu söylüyoruz, huzur toplantılarında dediğimiz şu; organize suç örgütleri, suç işlemekte kibirlenenler, şehir eşkiyası, adları ne olursa olsun, bunlarla ilgili meydan okuyoruz. Güvenlik birimlerimiz, Adalet Bakanlığı, yani şehirlerdeki başsavcılarımız ve Cumhuriyet savcılarımızla büyük bir uyum içinde çalışıyor. Biz hemşehrilerimizden şunu istirham ediyoruz; duydukları, gördükleri, bildikleri, organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili, hapis yakalamayla ilgili, aradığımız ve bir an önce cezaevine gitmesi gerekenlerle ilgili bir bilgisi varsa lütfen arasın, hiç ismini vermesine gerek yok. O bizde emanettir. Biz onun gereğini yapar ve kendisine de medya aracılığı ile döner, deriz ki sizin söylemiş olduğunuzun neticesi oldu, suçlu olması gereken yerde, adeletin tecelli etmesine göre de millet adına nasıl bir sonuç verileceğini göreceğiz diyoruz” şeklinde konuştu.



"Lütfen ihbar ediniz"

Uyuşturucu ile mücadele ilgili verilerle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucuyla mücadelede bir önceki günden, bir önceki aydan, bir önceki yıldan çok daha ileriye gitme noktasında rakamlarımızı hem ülke geneli hem de gittiğimiz illerdeki rakamları veriyorum. Burada bizim hiçbir zaman durmadan, duraksamadan aynı kararlılıkla devam ettiğimizi göreceksiniz. Ama buradan Kastamonulu kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ihbar ediniz. Bir projemiz var, NARVAS yazılımımız var. Bildiğini, duyduğunu, gördüğünü 112’yi arayıp söylesin, biz onun doğru olup olmadığını bunu tespit edeceğizdir. Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili arz cephesinde ve bu işin talep cephesinde, yani Kastamonu'da ve Türkiye'deki her iki cephede seferberlik ruhuyla hareket ettiğimiz zaman işte o zaman az zamanda çok iş yapmak durumu ortaya çıkacak. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bunu yapmakla ilgili, özetle milletimizin ihbarla ilgili bize yapmış olduğu müracaatlar bizim verimliliğimizi arttırıyor” ifadelerini kullandı.



"Bu kamera sisteminin de gücünden hep beraber faydalanıyor olacağız”

Yollardaki devriye sayılarının arttırılacağını kaydeden Bakan Yerlikaya, “Türkiye'deki günlük trafikteki ölüm rakamları için kontrol sayılarını arttıracağız. Bunun için kontrol sayılarında teknolojik ve yüz yüze sayılarımızı arttırmak noktasında kararlıyız. Hep bu yönde gayret gösteriyoruz ve Eylül sonuna doğru bununla ilgili özel bir basın toplantısında yeni dönemde yani önümüzdeki periyotta devriye sayılarımızı başta otuz büyükşehir olmak üzere diğer 51 ilimizde nereden nereye götürdüğümüzü ve götüreceğimiz işte ifade edeceğiz. Gerek jandarma gerek polisimiz ve sahil güvenliğimizde de önümüzdeki yılın sonu itibariyle ya da yaka kamerası yani yüz tanımalı, yaka kamerası olmadan çalışan bir arkadaşımız kalmayacak. Tüm personelimizin vatandaşımızla yüz yüze yapmış olduğu denetimlerde, kontrollerde bizim şahidimiz olarak yüz tanımalı yerli ve milli üretilen ve envanterimize girecek olan bu kamera sisteminin de gücünden hep beraber faydalanıyor olacağız” dedi.

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi ile kurum temsilcileri hazır bulundu.

