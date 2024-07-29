Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, bu yıl da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğiyle belirlenecek.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye 100 Programı hakkında bilgi verirken, son başvuru tarihinin 30 Eylül 2024 olduğunu duyurdu ve Çorum firmalarını bu değerlendirmeye katılmaya çağırdı.

PROGRAM 2011 YILINDA BAŞLADI

Türkiye 100, Türkiye’nin hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen bir girişimcilik programı.

Türkiye 100 Programı, ilk kez 2011 yılında Türkiye 25 olarak başlamış ve özel sektörün projeye gösterdiği ilgi neticesinde, izleyen yıllarda projenin kapsamı genişletilerek, 2013 yılından itibaren Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlenmeye başlanmıştı.

GEÇEN YIL ÇORUM’DAN 3 ŞİRKET

2023 yılında, Çorum’dan üç şirket en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi.

Osman Ocaklı’nın üst yöneticisi olduğu Naturoil Gıda ve Kimya Sanayi, % 300 büyüme oranı ile 62. sırada yer aldı.

Levent Öztekin’in üst yönetici olduğu Sun-Ka Kağıtçılık, % 240 büyüme oranıyla 92. sırada kendisine yer buldu.

94. sırada ise % 223 büyüme oranıyla, hemşehrimiz Bekir Taşkaldıran’ın üst yöneticisi olduğu, Ankara’da üretim yapan Ofis Yem vardı.

SATIŞ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ HIZINA GÖRE…

2021 - 2023 yılları arasında hızlı büyümeyi başarmış şirketler, toplam satış gelirlerindeki artış hızına göre sıralanacak. Başvuru yapan şirketlerin büyüme performanslarını kanıtlamak için formda bildirilen alana finansal bilgilerini girmeleri ve sonrasında bu tablolarını sunmaları gerekiyor.

Başvuruların ücretsiz olacağı da bildirildi.

“YERALTI ZENGİNLİĞİ YERİNE GİRİŞİMCİ RUH”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi, dünyanın lider ülkelerinden biri yapmak için durmadan çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için ekonomik büyümemizi tempolu bir biçimde devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinin olmadığını, ancak sahip olunan girişimci ruhun, yeraltı zenginliklerinden daha büyük değer taşıdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye; rekabet gücünün temelinde yenilikçilik ve verimlilik olan şirketleri kuran girişimcilerimiz, sayesinde hedeflerine ulaşacaktır” ifadesini kullandı.

Türkiye 100 girişimcilerinin başarı öykülerinin, iş hayatına yeni gireceklere örnek olmasını umut ettiğini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, görünürlüklerini artırmak isteyen “hızlı büyüyen” şirketleri bu değerlendirmeye katılmaya çağırdı. (Haber Merkezi)

