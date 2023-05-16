Çorum, tarihi günlerinden birini yaşadı. 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, şampiyon olup, 1.Lig’e yükseldi.

SEYİRCİ REKORU

Sezonun son iç saha maçında, Isparta 32 Spor’u konuk eden Çorum FK’nın şampiyon olması için galip gelmesi gerekiyordu. Tarihinde ilk kez 1.Lig’in eşiğine kadar gelen Çorum FK’nın bu önemli maçına Çorumlular büyük ilgi gösterdi. Gerek Çorum’daki taraftarlar, gerekse yurt genelinden gelen Çorumlular, 15 bin seyirci kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu’nun tribünlerini tamamen doldururken, Çorum’un seyirci rekoru kırıldı.

İLK YARIDA ATTILAR, İKİNCİ YARIDA YATTILAR

Çorum FK, etkili başladığı maçta, 11.dakikada Berkay Can, 31.dakikada da Hurşit’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Çorum FK, ikinci yarıda zor anlar yaşadı. 72.dakikada penaltıdan yediği golle fark bire inerken, kalan süre sıkıntılı geçti. Kırmızı-siyahlı takım, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte, tribünlerden binlerce taraftar sahaya indi. Saha ana-baba gününe dönerken, şampiyonluk şarkıları söylendi, davul zurnalar işliğinde halaylar çekildi. Çorum Şehir Stadyumu bayram yerine dönerken, coşku şehrin konvoylarla şehrin cadde ve sokaklarına taştı.

KADEŞ’TE KUTLAMA

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, uzun konvoylarla saatlerce şehirde şampiyonluk turu atarken, gazetemizin basımda olduğu saatlerde ise Kadeş Barış Meydanı’nda yönetim, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla şampiyonluk kutlaması yapıldı. Binlerce taraftar meydanda takımıyla birlikte şampiyonluğu kutlarken, meydan “Şampiyon Çorum” sloganları ile inledi.