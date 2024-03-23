YEPAŞ, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun kitaplarını alarak okul kütüphanelerine dağıtılması için destek verdiğini duyurdu. İmza töreni Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi ve YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek protokol imzalarını attılar.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, YEPAŞ'a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu ülkemizin önemli değerlerinden biridir. YEPAŞ'ın kitapları okul kütüphanelerine bağışlaması bizi ayrıca memnun etti. Zaten YEPAŞ'ın eğitime olan desteğini yakından takip ediyor ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ