Nice Medya, müşteri deneyimi odaklı başarıları ödüllendiren Türkiye'nin ilk müşteri deneyimi ödül programını 6 yıldır düzenlemekte. YEPAŞ, sektördeki müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran yenilikçi yaklaşımları ve dijital hizmetleriyle öne çıkıyor. "İyi Fikir Ödülü", gelecekteki büyüme hedeflerini güçlendirecek bir dönüm noktası niteliğinde. Müşteri deneyimine değer katan benzersiz stratejileri ve inovasyonuyla YEPAŞ, enerji sektöründe adından sıkça söz ettiren bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

YEPAŞ'ın ödülü, 11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Sait Halim Paşa yalısında gerçekleştirilen törende sahiplenildi. Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Çorum illerinde Elektrik Perakende Satış Hizmeti sunan YEPAŞ, "İyi Fikir Ödülü"nü, müşteri odaklı yaklaşımlarını en üst seviyede konumlandıran ve dijital dönüşümde öncü rol oynayan projeleriyle hak etti.

YEPAŞ'ın "Dijital İşlem Merkezi" adlı projesi, web sitesi üzerinden müşterilere sağladığı kolay ve etkili hizmetlerle dikkat çekiyor. Yenilenen tasarımı ve kullanıcı dostu ara yüzü, müşterilere 7/24 hızlı ve kolay hizmet alabilme imkânı sunuyor. Bu dijital platform aracılığıyla müşteriler; Randevu Alma, Abonelik, Tahliye, Güvence Bedeli, Bilgi Güncelleme, Borç Sorgulama, Öneri ve Taleplerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ödülü YEPAŞ Müşteri Hizmetleri Müdürü Burcu Zengin teslim alırken; YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, "Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için yaptığımız çalışmalara olan bu güçlü bağlılığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz. CX Awards Turkey'den "İyi Fikir Ödülü" ile dönmek, ekibimizin ve şirketimizin bu alandaki başarısını taçlandırıyor" dedi.

YEPAŞ, "İyi Fikir Ödülü"nü kazanarak müşteri memnuniyetini esas alan sürdürülebilir hizmet anlayışını bir kez daha kanıtlamış oldu. Elektrik enerjisini kaliteli, güvenilir, sürekli ve uygun fiyatlarla sunma bakış açısı ile sürdüren YEPAŞ, sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor.