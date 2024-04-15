“YEPAŞ Mobil Uygulaması” geliştirilen son teknoloji yazılım ile yepyeni bir görünüm ve kullanıcı deneyimiyle güncellendi. Artık daha hızlı, daha dinamik ve daha kullanıcı dostu bir ara yüze sahip.

Müşterilere “YEPAŞ Mobil Uygulama” üzerinden sunulan hizmetler hakkında bilgi veren YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “Geçmişten gelen sektöre yönelik öncü rolümüz doğrultusunda yenilediğimiz YEPAŞ Mobil Uygulamamız ile müşterilerimize, her türlü işlemlerini 7/ 24 zaman ve mekân fark etmeksizin kısa sürede gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturduk. Müşterilerimizin kusursuz bir deneyim yaşamalarını sağlayarak memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyor ve kullanıcı sayısını her geçen gün daha da arttıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ