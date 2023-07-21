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Çorum Belediyesi, Yeniyol Muhtarlığı’nın yer aldığı alana park yaptı. Kamelya ve oyun grubunun yer aldığı park özellikle çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı.

Açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve mahalle sakinleri katıldı.

Yeniyol Mahalle Muhtarı Seydi Demiray, 100 senedir yapılmayan parkın Başkan Aşgın tarafından hayata geçirildiğini belirterek Aşgın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Aşgın’ın seçimden önce park sözü verdiğini aktaran Demiray, “Başkanımız sözünü yerine getirdi. Allah razı olsun ondan, güzel bir mini park oldu. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise aşkla şehri dokumaya devam ettiklerini söyledi. Çorum’u aslına rücu ettirmeye, yeniden ihya etmeye, yeniden inşa etmeye, yeniden imar etmeye gece demeden gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Aşgın, “Yeniyol Mahallesi de bu şehrin kalbidir, gönlüdür, yüreğidir. Yeniyol olmasa Saat Kulesi olmaz, Yeniyol olmasa Gazi Caddesi olmaz. Yeniyol olmasa Kulaksız olmaz, Yeniyol olmasa Çorum olmaz. Bu anlamda Yeniyol’un bizim için her zaman özel bir anlamı vardır” dedi.

Yeni yapılan parkla Yeniyol’a bir değer kattıklarını ifade eden Aşgın, göreve gelir gelmez bu mahalleye yağmursuyu şebekesi yaptıklarını, Yeniyol Mahallesi, Kale ve Milönü mahallesinde 2 yıl önce yaptıkları alt yapı çalışmaları dolayısıyla artık bu mahallelerde ciddi sel baskınları olmadığını kaydetti.

Toplam alanı 150 bin dönüm olan ve bu oran küçük olmasına rağmen göreve geldikleri günden bu yana Yeniyol Mahallesi’ne onca hizmet yaptıklarını anlatan Aşgın, “Bin ton asfalt serimi yapmışız. 4 buçuk yıl içerisinde 646 metrekare kale bordür çalışması, 1230 metre kare beton granit kilit taşı, 2 bin 430 metre kare de tretuvar çalışması yaptık. Sadece Kulaksız mevkiinde yaptığımız kamulaştırmalar sonrası yaptığımız yol genişletmelerimizi düşünün ve Kıbrıs Caddesi ile Gazi Caddesi’nin genişçe bir yolla birleşiyor olduğunu düşünün gerçekten bizim Yeniyol Mahallesi’ne ne kadar büyük bir sevgiyle yaklaştığımızı buradan da anlarsınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı için protokol ve çocuklar birlikte kurdele kesti.