YRP Partisi Çorum 1. sıra Milletvekili Adayı Yakup Taş, seçimler kapsamında gittiği her yerde büyük ilgi görüyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ziyaretlerini sürdüren Taş, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın geçmiş dönemde memura, emekliye, asgari ücretliye ve çalışana yaptığı rekor seviyede zamları hatırlatarak yeni dönemde AK Parti ile yapılan mutabakat metninde engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk seviyesinin üzerine çıkarılmasını imza altına aldıklarını dile getiriyor.

YRP adayı Yakup Taş son olarak Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek görüştü. Sanayi Sitesi’nde esnafın dertlerini dinleyen ve ilgiyle karşılanan Taş, seçilmesi halinde yapacakları çalışmaları da anlattı. Sanayi esnafının sorunlarının çözümü için elinden geleni yapacağını ifade eden Taş, “Esnaflarımızın sorunlarına, taleplerine kulak vermek ve çözüm üretmek için mecliste olacağım” dedi.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili adayları Yakup Taş ve Ferhat Yeğen seçim çalışmaları kapsamında Fatih Caddesi’ndeki Kuaför Fatih Budak’ın kahvaltı davetine katılarak bölge esnafı ile buluşurken, Osmancık Öbektaş Köyü’ndeki şükür yemeğine de iştirak ettiler.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Ferhat Yeğen ayrıca seçim çalışmaları kapsamında İskilip halkı ve esnafı ile buluştu. İskilip’te ilgi gören Yeğen partilerine gösterilen ilgiden memnuniyetini de dile getirdi.

Çorum merkezde Çiftlik Caddesi esnafını da ziyaret ederek bir süre görüşen Yeğen, kurum ziyaretleri kapsamında İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ve personelini de unutmadı.

(Haber Merkezi)