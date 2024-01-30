İlçe Özel İdare Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, YRP Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Çorum Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, Sungurlu Belediye Başkan Adayı Osman Vargeloğlu ve çok sayıda parti katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Ramazan Yayangil tarafından Kuran-ı Kerim okundu. “Artık Refah'ın vakti geldiğinde senin için artık her şey en adil ve en güzeli olacak” diye konuşan YRP Sungurlu Belediye Başkan Adayı Vargeloğlu, “Kıymetli hemşerilerim geliniz önce ahlâk ve maneviyat diyen milli görüşle, dürüst belediyecilikle güzel Sungurlu’muzu tanıştıralım. Hayır dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sungurlu için biz varız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)