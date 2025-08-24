Seçime tek aday olarak Nuri Kuşcu güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi.

Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan genel kurula Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, DEVA Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

YENİ YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Nuri Kuşcu başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi il yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Ömer Karslı, Kadir Boruç, Sinan Kaya, Kemal Kurt, Mehmet Akif Alagöz, Ali Bulut, Abdullah Demirten, Ali Seçil, Mehmet Akif Bilge, Erhan Ceylan, Servet İçten, Oğuzhan Nartok, Adem Kellegöz, Mustafa Genç, Sinan Demir, Aykut Hışır, Ercan Çayır, Muhammed Emin Zorlu ve Samet Nalçaçı”

İl Disiplin Kurulu, Alim Yeğen, Celil Aksoy, Osman Bakır, Nurullah Uysal ve Mustafa Memiş’ten oluşurken, Büyük Kongre Delegeleri ise Nuri Kuşcu, Ferhat Yeğen, Kemal Kurt ve Mehmet Akif Bilge, Zeynep Aşıla, Yaşar Özkan, Hasan Özdemir ve Yaşar Anaç’tan oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi