12 Nisanda iftar buluşmaları adı altında Yeniden refah partisi Genel Başkanı Dr.Fatih ERBAKAN’ı ve Çorum halkını ağırlayan Yeniden Refah Partisi Çorum Teşkilatı yaptığı çalışmalarla adından çokça bahsettiriyor.

Ankara’da düzenlenen aday tanıtım toplantısının ardından Çorum’a dönen YRP adayları Yakup Taş, Yasin Güler, Ömer Karslı ve Ferhat Yeğen, “sıkılmadık el, çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayacağız” sloganı ile var güçleriyle çalıştıklarını belirttiler.

Adaylar sahaya indiği günden beri Osmancık, Ortaköy, Uğurludağ, Bayat, Alaca ve Mecitözü ilçelerine çıkarma yaptılar. Günü ikiye bölen hummalı bir seçim çalışması geçiren Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayları iftar öncesi ilçe ziyaretleri iftar sonrası Çorum merkez çay ocağı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiler.

(Haber Merkezi)