Yeniden Refah Partisi (YRP), yerel seçimlerde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı.

YRP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemal Arıkan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Altınöz oldu.

Aday tanıtımından önce "Mücahit Erbakan" sloganları eşliğinde konuşmaya başlayan partinin genel başkanı Fatih Erbakan, sözlerine "Bu salon İslam alemi ve Türkiye için yeni bir dönemin başladığının işaretidir" diyerek başladı.

Milli görüş hareketinin en zor günlerde halkın yanında olduğunun öne süren Erbakan, "Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir" dedi.

Editör: BÜLENT USLU