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Çorum Sanayi Sitesi’ni Galericiler Sitesi, Diş Hastanesi ve İnönü Caddesi’ne bağlayacak olan yeni yol çalışmasını yerinde inceleyen Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, sanayiye çıkan her yolun esnafın işlerini daha da hareketlendireceğini söyledi.

Çorum’da adeta bir örümcek ağı gibi yol çalışması yapan belediyenin yola verdiği değerin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Recep Gür, yapılan her yeni yolun sanayi esnafını rahatlatacağını dile getirdi.

Gür, “Sanayi sitemizde yeni açılan yollarla ve yenilenen yollarla ulaşım sorunumuz bir bir çözülüyor. Esnafımız çalışmalardan gayet memnun. Esnaf dostu Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve tüm belediye ekiplerine sanayi esnafımız adına teşekkür ederiz” dedi.

Yol incelemesinde Recep Gür’e, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da eşlik etti.