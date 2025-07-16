Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, istişarelerde bulunmak üzere kentimize geldi.

Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin 'Yeni yol' adıyla birleşerek kurduğu grubun Genel Başkanlığı'nı üstlenen Celal Mümtaz Akıncı, Çorum'da bazı istişarelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Akıncı'yı Çorum'da DEVA Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Zehra Benli, İl Başkan Yardımcısı Gökhan Kabakdere ve Saadet Partisi İl Başkanı Şuayip Sarı karşıladı.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Zehra Benli, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Akıncı ile ülke gündemine dair önemli konuları istişare ederek, verimli bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ