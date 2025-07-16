Hitit Üniversitesi (HİTÜ) tarafından Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen sergide, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na ait 52 fotoğraf yer alıyor.

Serginin açılışına Vali Ali Çalgan, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Müftü Şahin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, serginin açılışında, 15 Temmuz gecesinin Türk tarihi, özellikle yakın tarihinde bıraktığı etkiyi unutmamak, yeni nesillere unutturmamak ve dersler çıkarmak adına 15 Temmuz haftası kapsamında üniversite olarak programlar düzenlediklerini kaydetti.

Bu amaçla “Zaferin Adı Türkiye” fotoğraf sergisini düzenlediklerini dile getiren Öztürk, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı riyasetinde belirlenmiş olan, o günün karanlık yüzü itibariyle gerçeklerin önünün açılması, yanlışlar ve maalesef istenmeyen görüntülerle hem görsel hem de duygusal olarak bizleri o geceye götürecek çalışmalar olduğu gibi, milletin kahramanlığını, devletin yüceliğini ve bu ülkenin sahipsiz kalmadığını gösteren kahramanlık destanının fotoğraflarını paylaştığımız sergimizi halkımızla buluşturmuş olacağız.” dedi.

Hitit Üniversitesi tarafından bir program daha düzenleneceğini ifade eden Öztürk, yarın (17 Temmuz 2025 Perşembe günü) 15 Temmuz Gazisi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hemşehrimiz Turgut Aslan’ın konuşmacı olarak katılacağı “En Uzun Gece: 15 Temmuz, Zaferin Adı Türkiye” söyleşisinin yapılacağını belirtti.

Rektör Öztürk, “251 şehidimizin şehadetlerini yüce Mevla'm katında kabulünü, 2 binden fazla gazimize de sağlıklı, sıhhatli ömürler dilerim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Törende konuşan Vali Ali Çalgan, 15 Temmuz’da milletimizin “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” inancıyla hain darbe girişimine karşı verdiği mücadelenin destansı olduğunu vurguladı. Çalgan, “Bu millet, kendi iradesine her zaman sahip çıkmıştır, bundan sonra da kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir. Bu anlamlı serginin farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Törende; konuşmaların ardından sergi gezilerek fotoğraflar incelendi.

“Zaferin Adı Türkiye” Fotoğraf Sergisi, 17 Temmuz'a kadar Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde açık kalacak.

Muhabir: Haber Merkezi