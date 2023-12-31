Yeni yıl vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılında ülkemiz adeta doğal afetlerle sınandı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler, farklı illerimizdeki sel ve su baskınları maalesef maddi ve manevi büyük kayıplara yol açtı. Tüm bu felaketlere karşı topyekun mücadele ederek, ülkece büyük bir dayanışma ruhu içerisinde birbirimize olan bağlılığımızı ve ne kadar güçlü bir toplum olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Yeni yılda da bu birlikteliğimizi sürdürerek yaralarımızı sarıp yeniden ayağa kalkacağımıza inancımız tam. Yeni bir yıl, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar demektir. 2024’e girerken bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenerek sağlık ve huzurla yeni yıla kavuşmayı temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkârlar camiamız adına hep birlikte daha aydınlık ve güzel bir geleceğe doğru adım atarak yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için sağlık, huzur, bereket ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.”