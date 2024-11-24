Sendikaların uzun süredir gündeme taşıdığı, ücretlerde düşüşe yol açan vergi dilimleriyle ilgili düzenleme talepleri dikkat çekiyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Meclis ziyaretlerinde, vergi tarifesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi istendi. Sendikalar, ilk vergi diliminin asgari ücretin 14 katına çıkartılmasını talep ediyor.

cnbce.com'dan Hazal Ateş'in haberine göre, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ikinci dilime geçişi önleyecek bir düzenleme yapılması halinde, çalışanların ücretlerindeki düşüşlerin önüne geçilecek. Ayrıca, vergi dilimindeki yüzde 15 oranının yüzde 10’a indirilmesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

PRİM TEŞVİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Sanayi sektöründeki istihdam kaybını önlemek amacıyla prim teşvikleri yeniden ele alınıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşülen bu düzenleme kapsamında, tekstil, mobilya, hazır giyim ve deri gibi sektörlerdeki mevcut 5 puanlık prim desteğinin 7 puana çıkarılması gündemde. Bazı sektörlerde ise bu oran 4 puana düşürülebilir.

Prim desteği, vergisini ve primini düzenli ödeyen işverenlere 2008 yılından bu yana uygulanıyor.

Mevcut durumda asgari ücretli çalışan için aylık 1.000 TL, prime esas kazancı tavandan yatan işçiler için 7.500 TL prim teşviki veriliyor. Her 1 puanlık indirimin devlete maliyeti yaklaşık 43 milyar TL olarak hesaplanırken, yeni düzenleme için yasal altyapının hazırlanması gerekiyor.

GSS BORÇLARI İÇİN YENİ ERTELEME

1 Ocak 2025 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

Ancak AK Parti, GSS borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Daha önce 31 Aralık 2024’e kadar ertelenen borçlar için süre, yeni düzenlemeyle 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.