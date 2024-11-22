Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan şikayetler sonucunda, bu işletmeler hem tüketicinin ödediği parayı faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor hem de yüksek para cezalarıyla karşılaşıyor.

"KANUNA AYKIRI"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, işletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine aykırı olduğunu vurguladı. Güllü, şu ifadeleri kullandı:



“İşletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon veya hizmet bedeli talep etmesi yasalara aykırıdır. Tüketiciler, bu durum karşısında Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak haklarını arayabilir. Ayrıca, ödedikleri parayı ticari faiziyle geri alma hakkına sahiptirler.”

KOMİSYON İNDİRİMİ DÖNEMLERİNDE DE TALEP EDİLEMEZ

İndirim kampanyaları veya özel dönemlerde de iş yerlerinin kredi kartı kullanımından dolayı ek ücret talep edemeyeceğini belirten Güllü, bu kurala uyulmaması halinde işletmenin anlaşmalı olduğu bankalarla sözleşmesinin iptal edilebileceğini ifade etti. Bu durumda, iş yeri 1 yıl süreyle POS cihazı kullanma hakkını kaybediyor.

TÜKETİCİLER HAKLARINI NASIL ARAYABİLİR?

Kredi kartı ile ödeme yaparken haksız bir komisyon talebiyle karşılaşan tüketiciler, şu adımları izleyebilir:

Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru: Mahkeme kararlarını emsal göstererek, kesilen ücretin iadesini ticari faiziyle birlikte talep edebilir.

BDDK ve Ticaret Bakanlığı'na Şikayet: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikayette bulunabilir.

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Kanuna aykırı hareket eden işletmelere, POS cihazı iptali ve sözleşme yasağı gibi yaptırımların yanı sıra, 6502 sayılı Kanun’un 77. maddesine dayanılarak 550 bin 59 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu ceza, her yıl yeniden değerlendirme oranıyla artırılıyor.

TÜKETİCİLERE UYARI

Tüketiciler, bu tür durumlarla karşılaştıklarında haklarını yasal yollarla aramaktan çekinmemeli. İşletmelerin bu şekilde uygulamalarına karşı farkındalık artırılarak, kanunlara uygun ticaretin teşvik edilmesi hedefleniyor.



