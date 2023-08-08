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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen tanıtım törenindeki konuşmasında, Çorum'da depreme dayanıklı, yenilenebilir enerji üretimi yapan, modern bir şehir inşa edeceklerini söyledi.

Ekonomik ömrünü tamamladığı için kapatılan çimento fabrikasının 1 milyon 870 bin metrekare arazisini Brezilya merkezli firmadan yaklaşık 100 milyon liraya satın aldıklarını hatırlatan Aşgın, "O günden bu yana proje çalışmalarımızı tamamladık. Alanın yüzde 25'i konut ve iş yerlerinden, yüzde 75'i ise yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Buraya 3 bin 200 konut, 51 villa ve 710 iş yeri inşa edeceğiz." dedi.

Yeni şehre 16 bin metrekare kapalı alana sahip kültür merkezi ve önüne 21 bin metrekarelik meydan yapacaklarını dile getiren Aşgın, "Bu alanda masal bir gibi şehir inşa edeceğiz. Hemşehrilerimiz Çorum'a yakışır bir yerde yaşamlarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da konuşmalarında projenin Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.