Ülke genelindeki toplam 1.255 gazete ve internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem arz eden resmî ilanların yayım ücretinin artırılmasına yönelik Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 29 Aralık 2023 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Resmî İlan Fiyat Tarifesi, günlük fiili satışı 50 bin adedin altında olan gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategoride yer alan internet haber siteleri için yüzde 100 artışla KDV hariç 70 TL’den 140 TL’ye; günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazeteler ile Genel Kategorideki internet haber siteleri için ise yüzde 70 artışla KDV hariç 100 TL’den 170 TL’ye çıkmış oldu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Resmî İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor, desteğini yakından hissettiğimiz İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Basın kuruluşları için hayati öneme sahip olan resmî ilanların yayım ücretinin önemli oranda artırılmasının, basınımızın ekonomik anlamda rahat bir nefes almasını sağlayacağını belirten Erkılınç, “Kurum olarak basınımıza her anlamda katkıda bulunmak için mücadele ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.