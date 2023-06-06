MİT'in yeni başkanı İbrahim Kalın oldu. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır"ifadelerine yer verildi. Yusuf Ahlatcı, ailesi ve dostlarıyla Meclis’te

MİT Başkanlığı görevini 27 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan yürütüyordu. İbrahim Kalın, atama açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kalın açıklamasında, ”Güzel ülkem için durmak yok, yola devam” dedi.