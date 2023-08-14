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Yeni Millet Bahçesi’nin ihalesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmıştı. İhalenin ardından iş başı yapan yüklenici firma, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

“ŞEHRİN TAM ORTASINA DEV BİR GÜZELLİK DAHA EKLENİYOR”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeni Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmalarını inceledi. Eski stadyum yerinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, “Şehrin tam ortasına dev bir güzellik daha ekleniyor. Çorum’un güzelliğine güzellik katacak Yeni Millet Bahçemiz de çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Başkan Aşgın “Bilindiği gibi 56 dönümlük eski stadyum arsasını Belediyemize kazandırmıştık. Bu bölgede millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, tenis kortları, kaykay pisti, koşu ve bisiklet yolları inşa edeceğiz. Projenin ikinci etabında ise araç trafiğini göz önünde bulundurarak yapacağımız iki katlı yer altı otoparkıyla da bölgenin otopark sorununu çözeceğiz. Rekreasyon ve sosyal tesisleriyle hemşehrilerimizin hoşça vakit geçireceği muazzam bir eseri hizmete sunmuş olacağız.” dedi.