Jandarma Asayiş Vakfı yöneticileri, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Emekli Jandarma Kurmay Albay Mehmet Boyraz ve Temsilcilikler Müdürü Emekli Jandarma Albay İsmail Karaca, Vakfın Çorum İl Temsilcilik Onursal Başkanlığını yürüten Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da hazır bulundu. Görüşmede, vakfın yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR