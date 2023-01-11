İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlikler hakkında önemli bir çalışmayı duyurdu.

Bakan Soylu, yeni yıldan itibaren bankalarda eski kimlikle işlem yapılamayacağını ve yeni kimliğin zorunlu olacağını ifade etti.

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, “Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak” dedi.

Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Türkiye'de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, “Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

