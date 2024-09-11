Tunceli İl Emniyet Müdür yardımcısı iken Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Murat Önder ilçeye gelerek mesaiye başladı.

Daha önce Ankara, Erzurum, Sinop ve Tunceli'de görev yapan Emniyet Müdürü Önder, Sungurlu'da göreve başlamaktan onur duyduğunu belirterek "Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptım. Yapılan son atamalar ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü olarak atandım. Buraya hizmet için geldiğimizin bilincindeyiz ve bu hizmeti hukuk kuralları çerçevesinde elimizden geldiğince gerçekleştireceğiz. Daha güzel çalışmalara birlikte imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Sungurlu'da asayiş ve trafiğin daha düzenli bir şekilde olması için gece gündüz demeden 24 saat halkımızın hizmetinde olacağız diyen Emniyet Müdürü Önder, "Sungurlu Emniyeti ve personeli herkese eşit ve tarafsız bir yönetim içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS