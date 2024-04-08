Kentsel Dönüşüm çalışmalarının daha ön planda olacağını ve şehrin genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirileceklerini vurgulayarak “Yeni dönemimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı takip etmek üzere ayrı bir birim oluşturacağız. Geçtiğimz dönemde özel kalem müdürlüğümüzü yapan yüksek mimar Fatih Özüyağlı’yı başkan yardımcısı olarak görevlendirdik. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak İstimlak Müdürlüğü gibi iki önemli müdürlüğü kendisine bağladık. İnşallah güzel bir çalışmayla hemşehrilerimizin uzun yıllardan beri beklediği kentsel dönüşüm çalışmalarını bu dönemde hayata geçirmiş olacağız.” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Murat Erdem de yeni dönemde Çorum Belediyesi Gençlik Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapacak. Belediyenin yeni dönemde hayata geçireceği projeler ve devam eden mevcut çalışmaların daha verimli gerçekleşmesi için gençlik çalışmaları koordinatörü olarak aktif görev üstlenecek.

Editör: HABER MERKEZİ