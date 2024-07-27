Belediye Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Okul 1. Sokağın buluştuğu noktadaki bir binanın daha yıkım çalışmalarına başlandı.

“Ulaşılabilir Şehir” vizyonu doğrultusunda yeni yollar oluşturmaya devam eden Çorum Belediyesi, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Çorum Belediyesi, Üçtutlar Mahallesi sınırlarındaki Okul 1. Sokak üzerinde trafiğin tıkandığı bir noktayı daha rahatlatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Okul 1. Sokağın buluştuğu noktada bir binanın daha kamulaştırması tamamlanarak yıkımına başlandı.

Belediye, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının ardından yaklaşık 1 kilometrelik bir bulvarı daha şehrin merkezinde oluşturacak. 20 metre genişliğindeki bulvar ile Akşemseddin Caddesi’nden yeni belediye binası arkasındaki Azerbaycan Caddesi’ne giriş yapan bir araç, Prof.Dr.Arif Ersoy Caddesi, Osmancık 4. Sokak, Üçtutlar 1. Sokak ve Okul 1. Sokak üzerinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne ulaşmış olacak.

Kentte ulaşımı kolaylaştırmak, trafik sorununa çözüm bulmak için bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan mevcut yolları genişletmeye devam ettiklerini söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Göreve geldiğimiz andan itibaren akıllı şehir ve ulaşılabilir şehir projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yollar açıyor, şehrin nefes alacağı yeni alanlar oluşturmak için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyoruz. Bölgede başlattığımız yıkım çalışmalarının ardından yol genişletme çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi