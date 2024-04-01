Tokat'ta MHP’den aday olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu seçimi büyük bir farkla kazandı. Eski Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yüzde 52 oy alarak yeni Belediye Başkanı seçildi. Bir önceki yerel seçimde AKP'nin adayı olan Eyüp Eroğlu ise yüzde 48,8 oyla kazanmıştı.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 29 Eylül 1982 tarihinde babasının Kaymakam olarak görev yaptığı ilimiz Alaca İlçesi’nde doğdu.

Tokat Namık Kemal İlköğretim Okulu, Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu, Ankara Mimar Kemal Lisesi’nde okuyan Yazıcıoğlu üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde tamamlarken, Yüksek Lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir.

2006 yılında başlayan ticari hayatında inşaat ve hizmet sektöründe başarılı projelere imza atan ve Recep Yazıcıoğlu Düşünce, Girişim ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını yapmış olan Yazıcıoğlu, Mesleki Eğitim Derneği’ni kurup, hizmet sektörünün yeterlilik kazanması ve standartlarının oluşmasında katkı sağladı. Trabzonspor Basketbol Kulübü Basın sözcülüğü görevini de sürdürdü. Çocukluğundan bu yana sporla hep iç içe olan Yazıcıoğlu futbol, yamaç paraşütü ve su kayağı gibi ekstrem birçok spor dalı ile profesyonel olarak ilgileniyor.

Yazıcıoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Editör: Haber Merkezi