31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde kesin olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaca Belediye Başkan Adayı olan Şerif Arslan Belediye Başkanı olarak seçildi.

Alaca halkı kararını MHP Belediye Başkan Adayı Şerif Arslan’dan yana verdi. Arslan ilçe halkından 5479 oy alırken, AK Parti Adayı Halil İbrahim Şaltu 3 bin 714, CHP adayı Hüseyin Gazi Cenik ise 506 oy aldı.

ŞERİF ASLAN KİMDİR?

1964 yılında doğdu. İlk, orta ver lise eğitimini Alaca'da tamamlayan Arslan, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

1994 yılında Alaca Belediyesi'nde memur olarak göreve başlayan Arslan, 2006-2023 yılları arasında Alaca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Arslan, başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek, MHP'den Alaca Belediye Başkan Adayı gösterildi. Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Editör: KEMAL YOLYAPAR