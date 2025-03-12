Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor, 29.hafta maçında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK ile 2-2 berabere kalırken, kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük özellikle son haftalarda hakem hatalarından canlarının çok yandığını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında tepkisini dile getiren Başkan Küçük sert ifadeler kullanırken, “Artık yeter! Ömür futbolu futboldan men cezası alacağımı da bilsem, kıyameti kopartacağım artık! Şanlıurfaspor’a bir daha böyle bir hakem ataması olursa, yemin ederim sahaya inerim. Adam gibi maç yöneteceksiniz.

Hakemler siz oruç tutmayın. Kul hakkı yiyorsunuz” şeklinde konuştu.