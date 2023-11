Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Kitap Kültür Günleri’nde her gün alanında isim yapmış yazarlar söyleşi ve imza programlarıyla okurlarıyla buluşuyor. Gördükleri ilgiden son derece memnun olan yazarlar fuarı düzenleyen Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Akademisyen-Yazar Cihat Yaycı, organizasyonun mükemmel olduğunu dile getirerek “İlgili ve alaka çok iyi. Her yaştan ve her kesimden okuyucu var. Yazarları ve yayınevlerini kitapseverlerle buluşturan Çorum Belediyesi özellikle gençlere büyük katkı sağlıyor. Öğrenciler Çorum Belediyesi’nin desteği ile alış veriş yapabiliyor olmasını Türk gençliğinde çok büyük bir hizmet olarak görüyorum.” dedi.



Şair Yazar-Nurullah Genç de, fuara olan ilginin kendisini şaşırttığını belirterek “Çorum’a gelirken, soğuk havadan dolayı fuara fazla katılım olmaz diye düşünüyordum ama 3 saate yakın süre boyunca kitap imzaladım. Çorum Belediyesi’ne ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir ilgi var. Çorum’da iyi bir edebiyat iklimi olduğunu görüyorum. Bu manada da emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Belediyesi’nin daveti üzerine ilk defa Anadolu’ya geldiğini söyleyen Yazar Julia Sena Yamanoğlu da organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Yamanoğlu “Çorum Belediyesi çok güzel bir organizasyon yapmış. Emek verenlerden ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.