Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır ev sahipliğinde konferans salonunda gerçekleştirilen programda, usta yazar Sevim Ak öğrencilerle sohbet ederek yazarlığa nasıl başladığını ve neden çocuk edebiyatını seçtiğini anlattı. Söyleşi kapsamında öğrenciler, merak ettikleri soruları kendisine yöneltip kitaplarını imzalama şansı da buldular.

Sevim Ak ayrıca, öğrencilere okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla sınıf öğretmeni Elif Bahçeci tarafından yürütülen “Kitapları Sesli Okuyorum” projesi kapsamında 2/C sınıfını ziyaret ederek öğrencilere kitap okudu.

Öğrenciler severek okudukları kitapların yazarı ile tanışmak ve okunan kitap hakkında sohbet etmekten dolayı büyük bir sevinç yaşadılar.

Editör: HABER MERKEZİ