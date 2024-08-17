Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Kent Konseyi’ni ziyaret eden tüm konuklara “Ünlülerle Çorum Türküleri” albümünü armağan ederek Çorum’un tanıtımını sağlıyor.

Bilan’ın albüm armağan ettiği tanınmış siyasilerden biri de, Yavuz Ağıralioğlu oldu.

Ankara Kent Konseyi’nin, Halil İbrahim Yılmaz’ın başkanlığında büyük hedefler için yola çıktığını belirten Alper Bilan, siyaset ve bürokrasiden ziyaretlerin devam ettiğini, kendisinin de Çorum tanıtımı için bu fırsatları değerlendirmeye çalıştığını söyledi.