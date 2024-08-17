TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamuoyun şu açıklamayı yaptı:

“15/8/2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile TMMOB ve Oda Genel Kurullarının duyurulmasına ilişkin değişiklik yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin yayımlanmasının akabinde birtakım haber mecralarında Birlik Yönetim Kurulumuzca TMMOB Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak genel kurul duyurularının gazetelerde yayımlanmasının engellenerek bağımsız gazeteciliğin zarara uğratıldığına ilişkin haberler yayımlanmıştır.

Öncelikle, TMMOB mevzuatı uyarınca Ana Yönetmelikte değişiklik yapılması ancak TMMOB Genel Kuruluna ait olup, Yönetim Kurulunun bu yönde bir yetkisi bulunmamaktadır.

Nitekim, 15/8/2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik de Birliğimizin 31 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 48. Olağan Genel Kurulunda karar altına alınmıştır.

Birlik Genel Kurulumuzda yapılan görüşmelerde; mevcut mevzuatın kuruluş Yasamızla uyumlulaştırılması amacıyla Yasa hükümlerine paralel olarak; iki yılda bir gerçekleşen Genel Kurul süreçlerinin merkezi olarak takibinin sağlanması ve farklı mecralarda yayımlanan genel kurul duyurularının Yasada belirtildiği biçimde Birlik ve Odaların ilan yeri şeklinde belirlenerek, hem üyelerin itirazını da ortadan kaldıracak biçimde kolaylıkla erişebilecekleri yaygın bir ortamda gerçekleştirilmesi hem de merkezi biçimde takibinin sağlanarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların engellenmesi amacıyla Ana Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılması gündeme gelmiştir. Anılan yönetmelik değişikliği belirtilen hususlar değerlendirilerek Birlik Genel Kurul kararı ile oluşmuştur.

Şu hususu da ifade etmek isteriz ki; Ana Yönetmelik değişikliğine ilişkin Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde; iki yılda bir yapılan genel kurul duyurularının yerel basın kuruluşları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğin diğer kuruluşların ilanlarına etki edebileceği ve benzeri hususların gözden kaçırıldığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte Birlik Yönetim Kurulumuz; artan basım maliyetlerinin ve ülke genelinde yaşatılan yoksullaştırmanın yarattığı etki ile basım ve yayım faaliyetlerinin gerek maliyet gerekse de ifa koşullarının zorluğunu, basın üzerindeki etkisiz kılma girişimlerini de gözetmekte olup; basın emekçilerinin ve bağımsız basın yayın kuruluşlarının konuya ilişkin hassasiyetlerini dikkatle izlemektedir.

TMMOB ve bağlı Odaları ile Şube ve Temsilciliklerinin bir sonraki Genel Kurulları Yasa uyarınca 2026 yılında yapılacak olup; bu kapsamda Birlik Yönetim Kurulumuz; konuyu yeniden TMMOB 49. Olağan Genel Kurulu gündemine taşıyacak; 2026 yılında gerçekleştirilecek genel kurul süreçlerinin duyurulmasında da Birliğimizin ve Odalarımızın kurumsal internet sitelerinde yapılacak duyuruların yanı sıra yerel gazetelerde ilan verilmesinin takipçisi olacaktır.”