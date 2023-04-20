Dernek başkanı Murat Topal, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl ramazan ayının son günü Bayat'ın Yatukcular Mahallesi sakinlerine yönelik iftar programları düzenlediklerini belirtti.

Geleneksel hale gelen iftar programları ile mahallesi sakinleri arasında kaynaşmayı artırmayı hedeflediklerini belirten Topal, bu yıl 11 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle deprem bölgesinde iftar programı düzenlemeyi uygun gördüklerini kaydetti.