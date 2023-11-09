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Kasım ayı Yatırım İzleme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumların ilimizdeki yatırımları ile ilgili son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişme durumları değerlendirildi.

Vali Zülkif Dağlı, mevcut yatırımların hızlıca tamamlanması, deprem bölgesinde yer alan okul ve pansiyonlarla ilgili deprem etütlerinin beklenmeksizin yapılması talimatını verdi.

Toplantıya; vali yardımcılarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.