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Çorum’daki kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımları ile ilgili yapılan çalışma ve gelişme durumlarının değerlendirildiği Aralık ayı Yatırım İzleme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, yatırımlarla ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve bazı yatırımların tamamlanarak hizmete sunulduğu belirten Vali Zülkif Dağlı, devam eden yatırımların da biran önce bitirilerek hizmete sunulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile bazı bürokratlar katıldı.