Toplantıda, kurumlara ait ildeki yatırım projeleri ile ilgili son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalar ve gelişme durumları, yeni planlanan yatırımlarla ilgili analiz, projelendirme ve etüt çalışmalarına aralıksız devam edilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda, yatırımlarla ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve bazı yatırımların tamamlanarak hizmete sunulduğu belirten Vali Dağlı, devam eden yatırımların da biran önce bitirilerek hizmete sunulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile bazı bürokratlar katıldı.